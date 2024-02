Emma Marrone in Sardegna all'Alguer Summer Festival

L'Alguer Summer Festival ospiterà, martedì 30 luglio, Emma Marrone

Di: Redazione Sardegna Live

L' Alguer Summer Festival ospiterà, martedì 30 luglio , Emma Marrone . La cantante classe 1984, di Firenze con origini pugliesi, parteciperà alla terza edizione dell'appuntamento estivo con la grande musica e lo spettacolo dal vivo, organizzato da Shining Production con il supporto del Comune di Alghero e Fondazione Alghero Turismo e in collaborazione con Le Ragazze Terribili e Roble Factory.

Quest'anno la location dell'evento che vedrà la presenza di tanti nomi del panorama nazionale italiano sarà l'Anfiteatro Ivan Graziani - Maria Pia, vicino alle spiagge cittadine della capitale della Riviera del Corallo.

Emma, ​​dopo la partecipazione in gara al 74° Festival di Sanremo con APNEA, brano nella top ten della classifica EarOne, torna live quest'estate nei principali festival italiani. I biglietti per il concerto del 30 luglio ad Alghero (SS) sono disponibili su Ticketmaster, TicketOne e Mailticket. È possibile acquistarli anche presso Atelier#3 via C. Alberto 84 ad Alghero - M. 348 8281292 (solo WhatsApp) e la sede de Le Ragazze Terribili in via Roma 144, Sassari - infoline 079.278275.

Emma è una dei cinque protagonisti già confermati per la prossima estate algherese . Il 17 luglio l'Alguer Summer Festival vedrà salire sul suo palco Tedua , il 20 luglio Calcutta e il 9 agosto i Pooh . Il 31 luglio, invece, ospiti dell'Abbabula Festival ci saranno Elio e Le Storie Tese .

Emma è tornata a Sanremo dopo l'uscita di “Souvenir” (pubblicato ad ottobre 2023 e certificato oro) e l'esperienza di “Souvenir in da club” che, tra novembre e dicembre scorso, l'ha vista protagonista, con più date per città, sui palchi dei club della nostra penisola, per presentare live al suo pubblico in modo intimo e rock and roll i brani del nuovo disco.

L'ultimo album di inediti, “Souvenir”, anticipato da Mezzo mondo (certificato platino) e Iniziamo dalla fine (certificato oro), ad una settimana dall'uscita, è entrato direttamente al primo posto della classifica ufficiale FIMI/GfK dei dischi più venduti, rendendo Emma la terza artista italiana donna ad arrivare al vertice della classifica nel 2023. Nel disco presente anche il singolo Amore Cane feat. Lazza.

APNEA, attualmente in radio e in digitale, è stato scritto dalla stessa Emma insieme a Paolo Antonacci, Davide Petrella e Julien Boverod (in arte Jvli), che è anche il produttore. È un brano che fa ballare e che con ironia e personalità lascia il pubblico “senza respiro”. Con questa canzone Emma si mostra in una veste inedita, libera e coerente con il suo attuale percorso musicale e artistico.

Disponibili online il video ufficiale di APNEA, diretto da Bogdan “Chilldays” Plakov e prodotto da Borotalco.tv, e la coreografia realizzata dalla Nazionale Italiana di Nuoto Artistico sulle note del brano sanremese.

Le date del tour estivo e dei Palasport del tour di Emma sono prodotte e organizzate da Friends&Partners e Magellano Concerti.