Angelina Mango vince Sanremo 2024

La classifica finale. Podio condiviso col conterraneo Geolier, secondo. Annalisa terza. Ghali e Irama al quarto e quinto posto

Di: Enrico Bessolo

Tra polemiche e apprezzamenti, balli del qua qua e il grande ritorno (seppur da ospiti) sul palco dei Jalisse, anche la 74esima edizione del Festival è giunta al termine.

Cinque serate e trenta artisti in gara -percepita più come confronto che come competizione a dire dei cantanti stessi-. I voti di giuria demoscopica, sala stampa, esperti e telefono hanno decretato una prima classifica finale, con le posizioni dalla trentesima alla quinta, accompagnati come ogni anno da un intreccio di fischi ed applausi da parte del pubblico del Teatro Ariston.

Giunti alle due del mattino, i cinque che si contendono il podio sono: Irama, Ghali, Angelina Mango, Geolier ed Annalisa.

Dopo l'intermezzo di Lazza, che propone al pubblico il suo nuovo brano Cento messaggi, alle due e mezza giunge il momento che tutti, ognuno coi suoi motivi, aspettavano.

La voce di Amadeus esordisce: "Al quinto posto Irama, al quarto posto Ghali, al terzo posto Annalisa”.

Ed ecco il nome sul gradino più alto del podio: Angelina Mango! Seguita dal suo conterraneo Geolier.

Siete matti il primo commento di una emozionatissima Angelina, che - dopo aver ringraziato famiglia, collaboratori e tutti i presenti - esegue nuovamente La noia.

Mentre aspettiamo, già curiosi, quel che ci porterà l’edizione del 2025, alla fine…che si ami o si odi, che si guardi o non si guardi, non bisogna dimenticare l’aggettivo italiana che si accompagna al Festival della Canzone. E che ci ricorda che, in fondo, il Festival è proprio uno spaccato corrente di tutte le sfaccettature della società media… italiana!

LA CLASSIFICA FINALE DI SANREMO 2024

1. Angelina Mango

2. Geolier

3. Annalisa

4. Ghali

5. Irama

6. Mahmood

7. Loredana Bertè

8. Il Volo

9. Alessandra Amoroso

10. Alfa

11. Gazzelle

12. Il Tre

13. Diodato

14. Emma

15. Fiorella Mannoia

16. The Kolors

17. Mr. Rain

18. Santi Francesi

19. Negramaro

20. Dargen D’Amico

21. Ricchi e Poveri

22. BigMama

23. Rose Villain

24. Clara

25. Renga e Nek

26. Maninni

27. La Sad

28. BNKR44

29. Sangiovanni

30. Fred De Palma