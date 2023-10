Addio a Chandler di “Friends”: muore a 54 anni Matthew Perry

Trovato senza vita all'interno della jacuzzi nella sua abitazione

Di: Alessandra Leo, foto Repubblica

È stato trovato morto nel pomeriggio di ieri, sabato 28 ottobre, Matthew Perry, l'attore che ha interpretato Chandler di “Friends”. Il corpo senza vita del 54enne è stato trovato all'interno della jacuzzi nella sua abitazione di Los Angeles.

Come riportano i media statunitensi, le cause del decesso non sono confermate ma, secondo indiscrezioni, si tratterebbe di annegamento. Nell'abitazione non sono state trovate droghe. L'allarme è scattato nel pomeriggio di ieri, quando sono stati allertati i soccorsi per un 'uomo con arresto cardiaco'. Poi, intorno alle 16:10, il Dipartimento della polizia di Los Angeles è stato chiamato per indagare la morte di un uomo.

Nato nell'agosto del 1969 a Williamstown, in Massachusetts, Perry era cresciuto in Canada. Sua madre era una giornalista e la portavoce del premier Pierre Trudeau, il padre di Justin Trudeau. Perry è arrivato a Los Angeles da teenager ottenendo alcuni ruoli minori nel 1987 e nel 1988. Nel 1994 la svolta della sua carriera, quando Nbc lo ha scelto per “Friends”.

Nei panni di Chandler, Perry è stato presente in tutti gli episodi della seria durata 10 anni, periodo in cui l’attore fu vittima della dipendenza dagli oppioidi e dall'alcol. A causa di un incidente nel 1997, divenne dipendente dal Vicodin, che gli venne inizialmente prescritto. Per disintossicarsi e cercare di abbandonare l'alcol è stato in cura più volte.

Nel 2018 ha rischiato di morire per una perforazione gastrointestinale, per la quale è stato operato e ha trascorso mesi in ospedale.