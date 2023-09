"La mia meraviglia". Il nuovo disco di Lucia Budroni

Dieci brani all'interno del nuovo disco della cantante oschirese

Di: Giovanni Putzu

La mia meraviglia è il nome del nuovo disco della cantante oschirese Lucia Budroni. Il disco uscito qualche settimana fa, vede al suo interno 10 brani di cui 8 brani inediti e due cover di brani simbolo della Sardegna, No potho reposare e S’Aneddu. Il disco è stato prodotto e stampato dalla GL Produzioni a cura di Lucia Budroni con il contributo de “Il nuraghe del lago Coghinas”. “Dopo anni di lavoro passione dedizione, finalmente con tanta soddisfazione sono riuscita a realizzare questo nuovo lavoro discografico” dichiara l’artista. “E’ un disco di cui vado molto orgogliosa in quanto mi rappresenta in tutti i lati personali e artistici” prosegue.

Lucia è una stimata e apprezzata cantante nel panorama musicale sardo, poliedrica, dotata di ottima tecnica, associa il genere etnico al Pop, alternando il sardo e l’italiano con assoluta spontaneità. Già dall’età adolescenziale, Lucia, partecipa a numerosi concorsi canori in tutta la sardegna, vincendone diversi, più avanti, arriva il salto di qualità che la porta a partecipare alle selezioni per Sanremo giovani nel 1994, successivamente nel 1996 e 1997 partecipa all'accademia della canzone di Sanremo, raggiungendo ottimi risultati. Nello stesso anno partecipa alla trasmissione Super Karaoke condotta da Fiorello in onda su canale 5, portando grazie alla sua esibizione, la sua squadra alla vittoria.

Nel 2009 è voce solista al teatro verdi di Terni al fianco di Michele Placido, che recita nella rappresentazione del "maleficio della farfalla". Da 19 anni è voce solista del gruppo “INCANTOS” diretto da Giuliano Marongiu, famoso showman sardo. Con il progetto ideato da Giuliano Marongiu, calca tutte le piazze della Sardegna e molte della penisola oltre alle numerose tournée all'estero tra cui Francia, Germania, Australia, Svizzera e Belgio. Molte le presenze nei programmi televisivi musicali di emittenti regionali tra cui Videolina e Sardegna 1. Nel 2011, esordisce con il suo primo disco “AMO SA VIDA” che vede i testi di Maria Luisa Congiu.

Successivamente pubblica un inedito dal titolo NODOS scritto da Michele Pio Ledda e “PORTAMI VIA”, testo e musica di Gabriele Oggiano. Nel 2022, per Lucia è tempo di un nuovo brano che vede le firme di Francesca Lai e Davide Guiso, dal titolo “Sa Danza Mia”, nello stesso anno da una poesia di Carlo Massini, nasce il testo scritto da Francesca Lai per un nuovo singolo dal titolo “ANGELO DELL'AMORE”.

Grazie all’incontro della cantante con due grandi nomi del panorama musicale nazionale, Marco Baroni e Marco Lai, nasce il nuovo singolo dal titolo “La Mia Meraviglia”, che darà successivamente nome al disco. Ai nostri microfoni Lucia aggiunge: “Questo disco per me è un nuovo inizio in quanto presto ci saranno tante belle novità che non vedo l’ora di annunciare”.

“Ci tengo a ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato e sostenuto in questo percorso e che continuano a farlo” conclude. E’ possibile acquistare una copia del disco online al seguente sito: La mia meraviglia - Il disco