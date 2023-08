Elton John: notte in ospedale dopo la caduta nella sua casa in Francia

Il cantante, 76 anni, è stato curato e si trova ora a casa

Di: Adnkronos, foto Leggo

Londra, 28 ago. - (Adnkronos) - Elton John è tornato a casa oggi dopo aver trascorso una notte in ospedale, dopo essere caduto nella sua villa di Nizza, in Costa Azzurra. Il cantante, 76 anni, è stato portato al reparto ortopedico del centro ospedaliero 'Principessa Grace' del Principato di Monaco, dove è stato curato per lievi ferite.

La rockstar è stata ricoverata domenica 27 agosto "a seguito di un incidente nella sua casa nel sud della Francia", ha confermato un portavoce alla Bbc News. "Elton John si è recato all'ospedale locale come misura precauzionale", ha continuato il portavoce. "Dopo gli accertamenti, questa mattina è stato immediatamente dimesso e ora è a casa e in buona salute".

Elton John ha trascorso l'estate in Francia con il marito David Furnish e i loro due figli dopo aver completato il suo lungo tour Farewell Yellow Brick Road a luglio.