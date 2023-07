Torna "Il mercante in fiera" ma cambia "la Gatta nera". Insegno: "Ainett è invecchiata"

La showgirl risponde polemica: "Ci sono rimasta male. A 40 anni mi sento più affascinante, chieda scusa"

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo tanti anni torna in tv "Il mercante in fiera", il programma divenuto celebre nel 2006 sotto la conduzione di Pino Insegno. Un'importante novità, tuttavia, sarà l'addio di Ainett Stephens, che proprio nel ruolo della "gatta nera" si fece conoscere dal pubblico italiano. "Ovviamente ce ne sarà un'altra, la stiamo cercando - ha commentato inizialmente il conduttore -. Ainett è diventata un po’ più grande, sono passati tanti anni, ma resta indimenticata icona di quel programma". Una frase che ha suscitato non poche polemiche sul web, e che ha incontrato la pronta risposta della stessa Stephens.

"Oggi come oggi vedere che ci sono persone, che hanno anche loro un'età importante, che sono rimaste legate a questi antichi retaggi pensando che le donne a 40 siano vecchie, è inammissibile. I 40 sono ancora più belli dei 30 e dei 20. Mi chiedete perché? Oggi ho una consapevolezza differente, e le pochezze che mi preoccupavano a 20-30 anni adesso non lo fanno più. La donna moderna non deve più preoccuparsi di non apparire bene. Io mi sento più viva che mai e più affascinante che mai, quindi mi dispiace se hai usato un termine sbagliato, pretenderei delle scuse".

Scuse negate dal comico, che dal canto suo ha motivato: "Ho parlato con lei, le ho mandato un messaggio vocale, le ho detto di non prendersela e l’ho ringraziata per il lavoro svolto… è tutto tranquillo. Anche se avessi detto, e non l’ho detto, che è diventata grande, e ripeto non l’ho detto, è un’offesa? Non ho capito quali scuse dovrei fare. Anche io sono diventato grande", conclude il conduttore, rivelando infine che la nuova edizione del programma non prevederà la partecipazione di nessuna "gatta nera".