Diletta Leotta nel mirino di Fabrizio Corona: “Tutto questo grasso in eccesso su Instagram non c’è”

La conduttrice, giunta al quinto mese di gravidanza, ha condiviso sui social uno scatto da Ibiza in compagnia del fidanzato, Loris Karius

Di: Alessandra Leo, foto Il Corriere della Città

Diletta Leotta, ormai al quinto mese di gravidanza, ha deciso di condividere sui propri profili social una foto da Ibiza, dove si trovava in compagnia del fidanzato Loris Karius.

Proprio quella foto, che emana amore, tenerezza e spensieratezza, è stata la causa per cui la conduttrice televisiva di Dazn è finita nel mirino di Fabrizio Corona. La notizia è stata riportata da Il Fatto Quotidiano.

Il re dei paparazzi, attraverso il proprio canale Telegram, ha parlato in particolar modo dell’aspetto fisico della Leotta: “Sui social si mostra sempre perfetta, senza cellulite, senza imperfezioni. Abbiamo scoperto che è abile con i filtri e Photoshop invece di mostrarsi per come si è – e prosegue -Tutta questa cellulite e grasso in eccesso su Instagram non c’è. Splendida forma, perfetta, con una pelle liscissima. La realtà, come potete vedere, è ben diversa. Ragazzi ricordatevi: Instagram non è la realtà”.

Diletta non ha per ora reagito alle provocazioni di Fabrizio Corona, ma si tratta dell’ennesimo caso di critiche sull’aspetto fisico che non è passato inosservato né alla stampa né agli utenti del web, divisi come spesso accade nelle dispute su vari temi, ma in questo caso sono molti di più quelli a favore di Diletta che vogliono combattere il "body shaming" e difendere il messaggio sull'accettazione del proprio corpo senza badare alle critiche, specialmente quelle non richieste.