Fedez: "Mi sono rioperato ma per sistemare la cicatrice"

"Mi si erano aperti dei punti, avevo proprio dei buchi sulla pancia"

Di: Adnkronos

Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "Ho dovuto farmi riaprire parte della cicatrice che ho sulla pancia perché mi si erano aperti dei punti, avevo proprio dei buchi sulla pancia, e quindi me la sono dovuta far sistemare: oggi tolgo i punti". Lo ha annunciato Fedez sulle sue storie di Instagram parlando del nuovo intervento a cui si è sottoposto per sistemare la cicatrice dell'operazione subita lo scorso anno per l'asportazione di un tumore al pancreas.

"Finalmente avrò una cicatrice carina, niente di che, una cosa estetica", ha concluso così la story, che in realtà era una premessa-postilla al suo vero scopo: chiedere ai follower se vogliono due puntate di 'Muschio Selvaggio' a settimana, dato che il rapper ha realizzato molte interviste in questo periodo. L'ultima è quella pubblicata oggi alle 14 con Matteo Paolillo, attore e cantante della fortunata serie Rai 'Mare Fuori'.