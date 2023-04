Spettacolo: Pio e Amedeo sbarcano sull'Isola per l'unica data in Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

La comicità senza timidezza di Pio e Amedeo sbarca in Sardegna , per l'unica data nell'Isola sotto l'egida dell'agenzia Produzioni Artistiche Vadilonga , in collaborazione con RC Music e Friends & Partner.

Il duo comico, reduce dal successo della seconda edizione di “Felicissima Sera”, arriverà a Cagliari per dar vita al " Felicissimo Show ", uno spettacolo disincantato e irriverente, dal linguaggio brillante e leggero, il 25 novembre all'Opera Music Forum – Fiera di Cagliari .

I biglietti per assistere al varietà della coppia foggiana saranno disponibili dal 14 aprile e potranno essere acquistati sul sito operamusicforum.it.