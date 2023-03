Da Alghero a Rai1: nonna e nipote protagoniste ai “Soliti Ignoti”

Amadeus: “La bellezza di 88 anni, complimenti. Dobbiamo trasferirci in Sardegna, si vive bene e a lungo"

Di: Redazione Sardegna Live

Nonna Angelina e la nipote Greta protagoniste della puntata dei “Soliti Ignoti” andata in onda ieri su Rai Uno. Le concorrenti algheresi di e 88 e 28 anni si sono portate a casa 13.200 euro in gettoni d’oro, oltre ad aver vissuto insieme una bellissima esperienza.

“La bellezza di 88 anni, complimenti. Dobbiamo trasferirci in Sardegna, si vive bene e a lungo. Lo dicono i dati. Sarà il cibo, l’aria, il mare…”, ha esclamato il conduttore Amadeus a inizio puntata.

Otto le identità ignote e le altrettante figure nascoste da indovinare, ciascuna corrispondente a un premio. Le concorrenti dovevano abbinare le caratteristiche di ogni personaggio alla persona giusta. Più identità indovinavano, più cresceva il montepremi. In ogni puntata ci sono in palio 250.000 euro, che, nell'ultima parte del gioco, possono raddoppiare e raggiungere i 500.000 euro. Per vincere il montepremi accumulato nel corso della partita, Angelina e Greta hanno dovuto però risolvere il gioco finale e loro ci sono riuscite.