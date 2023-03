Selvaggia Lucarelli attacca Giorgia Soleri: “Il suo dolore non è più invalidante”

“Prima la costringeva a letto per settimane, ora è diventato gestibile a seconda delle occasioni a cui deve partecipare” ha detto la giornalista, riferendosi alla presenza dell’influencer a Pechino Express

Di: Alessandra Leo

È cominciata ieri, 9 marzo, la nuova edizione di Pechino Express, trasmessa su Sky Uno. Già da prima di cominciare, sono partite a razzo le polemiche: oltre quella che ha visto protagonista l’avvocata e influencer Alessandra Demichelis, secondo la quale "i poveri devono bruciare all’inferno" (LEGGI L’ARTICOLO), è finita nell’occhio del ciclone, o più precisamente nel mirino di Selvaggia Lucarelli, l’influencer e attivista, fidanzata di Damiano dei Maneskin, Giorgia Soleri.

Come ha più volte raccontato, in maniera anche molto dettagliata, Giorgia Soleri soffre di vulvodinia e fibromialgia, malattie che lei stessa definisce invalidanti, che la costringono a letto e a vivere una vita non serena per la maggior parte del tempo, a causa di diversi dolori e disagi.

In un’intervista al Corriere della Sera, poi riportata in parte da Il Messaggero, Soleri ha detto di aver scelto di mettersi alla prova proprio con Pechino Express: "Il mio primo pensiero è stato: come faccio con le malattie? Ma il secondo è stato che se avessi rinunciato sarebbe stato peggio. Stare male per stare male, almeno ero in India – ha raccontato - Sono stata male, infatti, ma la sicurezza è stata avere Federica al mio fianco anche quando ho preso le medicine forti. Il nostro obiettivo era allargare il nostro target, andare oltre i social: io volevo anche ricordare che si può vivere al di là delle malattie".

Appena dopo la pubblicazione dell’intervista, la giornalista Selvaggia Lucarelli ha espresso la propria opinione sui social. "Quindi il dolore che la costringeva a letto per settimane e non le permetteva di pianificare nulla (parole sue), ora non è più invalidante ma è diventato gestibile, a seconda delle occasioni a cui non può rinunciare (Pechino Express)", ha scritto Lucarelli.

"Siamo tutti felici per lei, una buona notizia! Il cinema è passivo, l’invalidità dinamica, del resto. Il dolore che spezza non ti permette di decidere che non puoi rinunciare a qualcosa, tutto qui".

Giorgia Soleri non ha risposto direttamente al discorso di Selvaggia Lucarelli, ma ha condiviso una frase sui social che potrebbe essere rivolta proprio a lei: "La realtà è che molte persone con malattie croniche non stanno fingendo di essere malate. Piuttosto, fingono i loro livelli di energia, di felicità e benessere".