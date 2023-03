L'avvocata Alessandra Demichelis: “I poveri dovrebbero bruciare all’inferno”

La nuova edizione di Pechino Express è cominciata solo ieri, ma sono già tante le polemiche che riguardano alcuni concorrenti

Di: Alessandra Leo

È cominciata ieri, 9 marzo, la nuova edizione di Pechino Express, trasmessa su Sky Uno. Già da prima di cominciare sono partite a razzo le polemiche: al centro di queste è stata la squadra degli Avvocati, e in particolare Alessandra Demichelis.

Avvocata di professione, 34 anni, influencer su Instagram e su Tik Tok, la Demichelis ama ostentare la propria vita di lusso attraverso video e foto.

Una delle sue dirette Instagram, registrata dall’influencer alla fine del 2022, è stata condivisa da migliaia di utenti proprio negli ultimi giorni a causa delle infelici uscite pronunciate dalla legale. Assieme a un amico, Franco, l’avvocata parlava di una delle sue serate in locali esclusivi. "C’erano solo poveri e la cosa mi ha esaltato" ha detto l’uomo, al quale Alessandra Demichelis ha risposto con: "Ti ha esaltato la presenza dei poveri? Che schifo. No ragazzi, fa veramente schifo questa cosa. I poveri dovrebbero bruciare all’inferno".

Alessandra Demichelis è finita così in una vera e propria bufera mediatica. Come ha riportato Libero, sono stati tantissimi commenti sotto il video incriminato. Alcuni utenti hanno scritto che Sky non avrebbe dovuto dare spazio a una persona del genere.