Sanremo. Morandi: “Condurlo anche l'anno prossimo? Più facile che torni in gara”

Oggi ha presentato il suo album 'Evviva!' in uscita domani e il tour 'Go Gianni Go! - Morandi nei palasport'

Di: Adnkronos

Condurre Sanremo al fianco di Amadeus anche l'anno prossimo? "Direi che è andata talmente bene che ripetersi è difficile. Penso che Amadeus non ci pensi proprio a una cosa del genere. Potrebbe essere un'ipotesi che vada in gara, è più facile quello".

A dirlo è Gianni Morandi, sollecitato dalle domande dei giornalisti durante la conferenza di presentazione del suo album 'Evviva!' in uscita domani e del tour 'Go Gianni Go! - Morandi nei palasport'. "Ma ci sono andato anche l'anno scorso, alla fine diranno 'che due maroni'", scherza poi Morandi.