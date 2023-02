"Are you the one?", il cagliaritano Nicola Perra tra i concorrenti del dating show

Il 28enne dichiara di aver sempre avuto "molto successo con le donne, senza però aver sentito le farfalle nello stomaco", ora cerca la compagna perfetta

Di: Arianna Zedda

La prima puntata del reality " Are you the one? ", dating show americano nella sua versione italiana condotta da Luca Vezil, è già andata in onda sulla piattaforma Paramount+, ma da domenica 19 febbraio sarà trasmessa anche sul canale Mtv: 10 ragazzi e 10 ragazze si impegneranno per trovare finalmente il partner ideale e tra i concorrenti c'è anche un sardo, l'imprenditore cagliaritano Nicola Perra .

Nicola, 28 anni, opera nel settore immobiliare, e nel video di presentazione del programma si definisce " ambizioso, affamato e forse anche un po' spavaldo ". Perra va fiero di ciò che ha realizzato, " il mio lavoro mi piace molto. Credo di piacere alle ragazze perché sono ambizioso, intraprendente e non mi arrendo mai ".

Il giovane dichiara di aver sempre avuto " molto successo con le donne ", ma nessuna pare gli abbia fatto mai sentire le famose " farfalle nello stomaco ".

I concorrenti del programma da trascorrere insieme 24/24 in una villa allo scopo di conoscersi e forse trovare l'anima gemella, ma come in ogni realtà che si rispetti, è previsto anche un montepremi in denaro .

"Mi sono innamorato tanti tanti anni fa, ho solo un vago ricordo di cosa voglia dire. Ho avuto quattro relazioni serie, mai andate a buon fine". Nicola in una donna guarda innanzitutto "il sorriso e le mani", ma per lui la compagna perfetta "è quella che deve starmi vicino e sostenermi nei momenti difficili che ha un imprenditore. In quei momenti avere un supporto è ciò che fa la differenza. Deve starmi vicino, rinunciare magari a dei piaceri momentanei in segno di un progetto a lungo termine".

Per il 28enne però non deve mancare neanche la passione: "Il buon sesso è alla base di un'ottima relazione, per ora posso dire che nessuna si è mai lamentata - scherza, ma è pronto a mettersi in gioco - non ho ancora trovato il match perfetto perché sono difficile e penso anche di essermi soffermato solo sull'aspetto estetico delle donne, senza mai essere andato oltre".