Rosa Chemical e il bacio appassionato a Fedez. Chiara Ferragni: “Sono senza parole”

La co-conduttrice chiama il marito sul palco durante una pausa pubblicitaria

Di: Redazione Sardegna Live - Fotogramma diretta Rai

"Questo è il festival dell'amore, mi è scattato così all'improvviso" ha detto Rosa Chemical giustificando il bacio appassionato dato poco prima a Fedez.

Ieri, mentre cantava il suo brano “Made in Italy”, il cantante 25enne si è avvicinato al marito di Chiara Ferragni seduto in prima fila, in mezzo ai suoceri. Prima ha mimato un atto sessuale, poi ha trascinato Fedez sul palco e alla fine l’ha baciato intensamente.

Un fuoriprogramma di cui ha parlato subito Fiorello, intervenuto in una diretta Instagram fatta partire dal palco dell’Ariston: "Vi siete guadagnati la prima pagina sull'Avvenire domani. Sarebbe stato stupendo se Rosa Chemical avesse fatto quella roba lì con gli artigiani della qualità. Si è vista la lingua, ma Coletta (direttore di Rai1 ndr) è lì? Lo so che fine farà domani! Fatemelo vedere per l'ultima volta. Un festival così è irripetibile, domani i dirigenti andranno tutti a casa, però è stupendo".

Tra un Fedez imbarazzatissimo e una Chiara Ferragni attonita il Festival va avanti. Ma in queste ore circola sul web un video girato dentro l'Ariston in una pausa pubblicitaria.

Fedez viene chiamato “a rapporto” sul lato del palco dalla co-conduttrice e i due si scambiano alcune battute. Lei è sorridente, lui allarga le braccia e poi i due vanno dietro accompagnati da Amadeus.