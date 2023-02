Sanremo, Rosa Chemical: “Il festival si è dimostrato libero e aperto”

“Porto sul palco un messaggio forte di un nuovo tipo di amore, un nuovo tipo di sesso e di italianità”

Di: Redazione Sardegna Live-Adnkronos, foto Adnkronos

“Non me lo aspettavo, è stato tutto oltre le aspettative. Un festival che si è dimostrato aperto, di larghe vedute, libero e pronto ad un messaggio forte come quello di un nuovo tipo di amore, un nuovo tipo di sesso e di italianità, quello che sto cercando di portare sul palco”. Lo dice Rosa Chemical all'anagrafe Manuel Franco Rocati, parlando della sua esperienza sul palco sanremese, dove è in gara con il brano 'Made in Italy'.

"Dopo l'esibizione mi sono lasciato andare a un pianto a dirotto -confessa l'artista- Dopo due tre anni di fermo, in cui la vita viene limitata, dove c'è il non potersi più abbracciare e trasmettersi emozioni, poter ricevere tanta approvazione è stato unico".

Rosa Chemical torna poi sul tema della diversità: "Sono fortunato che sono cresciuto con mia mamma che mi ha sempre sostenuto e dimostrato amore. Consiglio a tutte le persone di non sentirsi mai sbagliate, la diversità è da coltivare".

"Mi sono reso conto di avere qualcosa di particolare già all'asilo -rivela- quando i bambini andavano a dormire io non riuscivo a stare nella brandina. Scappavo, andavo a correre, a disegnare, ero vivace. Alle medie e alle superiori passavo il tempo a disegnare, e ho deciso di lasciare per dedicarmi totalmente all'arte. Ma non la consiglio come scelta".

er quanto riguarda la gara, la classifica non lo preoccupa affatto: "Non sono al festival per la classifica, mi sarei accontentato anche dell'ultimo posto", assicura.