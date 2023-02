Sanremo, J-ax si lamenta: “Ci fanno suonare sempre a orario dei porno in Tv regionali”

“La concorrenza del porno è l’unica cosa che può portare via share a Sanremo, ma noi non ci fermeremo”

Di: Redazione Sardegna Live-Adnkronos, foto Adnkronos

"A noi, come ad altri cantanti in gara, da quando c’è il televoto ci hanno fatto suonare sempre con la concorrenza del porno nelle tv regionali che come sappiamo è l’unica cosa che può portare via share a Sanremo". J-ax si lamenta in un video pubblicato sui suoi social dell'orario in cui la sua band ha cantato al festival.

"Gli Articolo 31 hanno una grossa esperienza nell’essere messi da parte per fare spazio a chi viene considerato più presentabile e appetibile di noi. Ci accadeva nel '93 e accade di nuovo nel 2023. Ma non ci ha fermato allora, figuriamoci se ci ferma di certo adesso".

Gli Articolo 31 si sono esibiti undicesimi con Fedez nella serata dedicata alle cover, eseguendo un medley dei loro successi durato quattro minuti. Quando hanno accennato a Ohi Maria, primo grande loro successo negli anni '90, Fedez e J-Ax hanno detto "Legalizzala Giorgia", invitato il premier Giorgia Meloni a legalizzare la marjuana, punto di vista lontanissimo dalla leader di Fratelli d'Italia.