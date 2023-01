Nico e i Sardi: Aldo, Giovanni e Giacomo raccontano come tutto è nato. Il video

I tre comici raccontano l'amore per i suoni della lingua sarda e di come arrivarono a Mai Dire Gol

Di: Ilaria Cardia

“Voi dovete sapere che noi siamo stati in Sardegna per tante estati” a parlare Giovanni Storti e Giacomo Poretti del famoso trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. I due, nel loro canale ufficiale Youtube, hanno raccontato come hanno ideato i fortunati sketch comici di ‘Nico e i sardi’ trasmessi nella trasmissione Mai Dire Gol e commentati dalla Gialappa’s Band. Nico parlava un simpatico sardo inventato, imitando la cadenza dei suoni e i toni degli abitanti dell’Isola.

“Andavamo in Sardegna a lavorare, cabaret duro (proprio con la gente addosso) e a me piaceva il suono dei sardi, questa lingua particolare. Allora iniziai ad imitarla, ogni tanto facevo delle battute - racconta Giovanni - Era il periodo che eravamo lì lì per andare a Mai Dire Gol. Mancava poco, soffrivamo perché non ci davano la conferma – ricordano i due – Sino ad un giorno. Ci hanno invitato sulle nevi, dove c’era il famoso Festival Dell'Unità; noi non sapevamo sciare, pensate che abbiamo imparato solo per l’occasione.”

“Grazie a questo invito abbiamo trascorso del tempo con la Gialappa’s Band e, mangiando insieme, proprio loro hanno saputo che io facevo questo dialetto finto e iniziarono a chiedermi di farlo. Fu Marco Santin un giorno a insistere ‘Giovanni fai il sardo’” e lui si esibì in presenza anche dell’allora direttore Dell'Unità Walter Veltroni.

“E quando finalmente siamo approdati a Mai dire gol, dopo un po’ di tempo, abbiamo fatto i personaggi di Nico (interpretato da Giovanni), il padre di Nico (interpretato da Giacomo) e il vicino di casa (interpretato da Aldo)”