Chiara Ferragni e il cerotto sul braccio: “Ora ve ne posso parlare”

Dopo due settimane, l'imprenditrice rompe il silenzio e racconta ai suoi follower i motivi di salute che l'hanno indotta a portare la medicazione

Di: Alessandra Leo

Da circa due settimane, l'imprenditrice Chiara Ferragni pubblicava, sui propri social, video e foto in cui si notava un vistoso cerotto al braccio, tanto che i suoi follower si sono interrogati più volte sulle possibili motivazioni, chiedendolo direttamente all’imprenditrice nei commenti.

Nonostante la sua schiettezza e i numerosi video in cui l’imprenditrice parla pubblicamente di fatti anche abbastanza personali, stavolta Chiara non ha risposto alla domanda sul perché del cerotto fino a qualche ora fa, quando ha rotto il silenzio parlando di un' operazione per rimuovere un neo.

“Visto che ho avuto il risultato ve ne posso parlare. Una volta all'anno, adesso una volta ogni sei mesi, faccio una visita dei nei perché ho familiarità coi melanomi - ha spiegato l’imprenditrice su Tik Tok - Durante un recente controllo, è risultato che uno sul braccio era leggermente cambiato di colore, e per questo i medici hanno deciso di rimuoverlo”.

“Fortunatamente è arrivato il risultato dell'istologico: è tutto ok. Era un neo cambiato da togliere perché poteva trasformarsi in un melanoma”.

La Ferragni ha, a tal proposito, parlato dell'importanza della prevenzione in ambito sanità, invitando tutti a sottoporsi a visite di controllo per scongiurare ogni rischio di melanoma.

“Sono tra i tumori peggiori perché non ci si accorge di averli finché non è troppo tardi, ma facendo spesso visite sono quelli più facili da scoprire”.

Come riporta il notiziario “Today”, anche sua sorella Valentina, un anno fa, aveva subito un’operazione simile, ma lei aveva già un tumore alla pelle: “Scoprire di avere un tumore a 28 anni non è stata una passeggiata, ma tutto quello che è successo dopo è stato veramente pazzesco - ha raccontato sui social dopo un anno dalla diagnosi - Sapere che, nel mio piccolo, raccontando la mia storia, i “sintomi” e la diagnosi del tumore ho potuto aiutare anche solo una persona su questo mondo è veramente qualcosa di cui io sono fiera. Ecco come dovrebbero essere usati i social: per aiutare, per sensibilizzare, per dare una mano anche solo ad una persona

Non è la prima volte che le sorelle Ferragni parlano pubblicamente di temi importanti che riguardino la salute, e questo è uno dei tanti motivi per cui la famiglia sia così apprezzata, anche da chi utilizza i social in modo essenzialmente informativo, e non per vendere, comprare, sponsorizzare, essendo al momento uno dei canali di comunicazione più potenti al mondo.