Morta a 71 anni l'attrice Kirstie Alley, aveva un cancro scoperto da poco

Aveva interpretato Rebecca Howe nella sitcom “Cheers” ed è ricordata soprattutto per il ruolo della mamma in “Senti chi parla”

Di: Alessandra Leo

L'attrice Kirstie Alley è morta all'età di 71 anni.

Lo riportano i media americani, citando i figli William e Lillie Price Stevenson: "Siamo rattristati di informarvi che la nostra incredibile, fiera e amorevole mamma ci ha lasciati dopo una battaglia con il cancro, scoperto solo di recente – affermano su Instagram i figli - Era circondata dalla famiglia e ha combattuto con forza lasciandoci la certezza della sua infinita gioia di vivere qualsiasi cosa fosse successa. È stata iconica sullo schermo così come è stata una madre e una nonna meravigliosa".

Alley era molto popolare per le sue interpretazioni negli anni 80 e 90: è stata Rebecca Howe nella sitcom “Cheers'” ed è ricordata in particolare per il ruolo della mamma in “Senti chi parla”.