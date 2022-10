Dany Cabras vince Generazione Lol

Il talentuoso creator si aggiudica il primo posto al pari di Mario Terrone, in arte Ginnasio. I due non hanno ceduto al tranello della risata e alla fine sono stati entrambi decretati vincitori da Lillo

Di: Giammaria Lavena

Un finale a sorpresa quello di "Generazione Lol", la terza edizione del celebre programma targato Prime Video, che stavolta, anziché comici affermati e personaggi televisivi ha raccolto in una stanza sette giovani emergenti del mondo di TikTok.

Proprio la piattaforma social ha lanciato una puntata al giorno, sino alla finale che ha visto di fronte Dany Cabras, 28enne cagliaritano che grazie ai suoi video ha spopolato sul web, e Ginnasio, divenuto popolare su TikTok con le sue scene comiche a tema musicale.

Dopo un lungo faccia a faccia, in cui i due hanno provato a far sfuggire un sorriso al rispettivo avversario, è arrivato l'intervento di Lillo Petrolo, conduttore di questa speciale edizione che, dopo aver impostato un timer di 5 minuti, allo scadere del tempo ha decretato la vittoria di entrambi i concorrenti, bravi a non cadere nel tranello della risata. 

Alla fine i due, forse col timore che si trattasse di un "tranello", non hanno accennato alcun sorriso neanche dopo la comunicazione, tanto da scattare la foto di gruppo in solenne serietà. Il giovane sardo, uno dei concorrenti più apprezzati dal pubblico, oltre alle sue simpatiche gag porta dunque a casa anche la soddisfazione del successo.

