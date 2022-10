“Sono io la madre biologica di Luna Marì. Belen Rodriguez non ha l’utero”, il racconto scioccante su TikTok

La moldava Tatiana Sova: “Io vittima di traffico d'organi”

Di: Redazione Sardegna Live

“Sono io la madre biologica di Luna Marì. Belen Rodriguez non ha l’utero”. La moldava Tatiana Sova racconta in una serie di video assurdi su Tik Tok come sarebbe stata vittima di traffico d'organi e come la showgirl e l'ex compagno Antonino Spinalbese avrebbero “rubato” i suoi ovociti per procreare, tramite madre surrogata, la piccola Luna Marì.

La notizia è stata riportata da Il Fatto Quotidiano.

“Tu sai che Belen Rodriguez non è nata donna e di natura non possiede un utero e nemmeno le ovaie” spiega la Sova. “Per questo motivo tu, Antonino Spinalbese, assieme a Belen Rodriguez avete fatto degli accordi e avete inscenato una finta gravidanza. Tu e Belen avevate comprato illegalmente ovociti rubati per procreare mia figlia”. Accuse gravissime e scioccanti cui segue il racconto di come sarebbe avvenuto il fatto assurdo: “Questi ovociti erano i miei, i quali mi sono stati rubati all’ospedale Borgo Trento di Verona dove sono stata vittima di traffico di organi. Tu e Belen avete usato una madre surrogata per far nascere mia figlia, Luna Marì”.

La Sova ha addirittura fatto nomi e cognomi di medici che sarebbero coinvolti nel traffico di organi, e in un’altra clip tira in ballo persino i politici italiani e Sergio Mattarella affinché intervengano nella questione.

“Voi sfruttate Luna Marì da quando è nata e la fate lavorare sui social. Questa bambina vi mantiene, vi dà visibilità e fama. Quando scoprirà quello che le avete fatto avrà un trauma per tutta la vita”.

Belen per ora non si scompone e attraverso le sue storie su Instagram fa vedere tutt’altro, tra cui il primogenito Santiago impegnato con i compiti.