Gina Lollobrigida cade e si rompe il femore, ricoverata

Un incidente domestico per l'attrice 95enne. Sarà operata domani

Di: Redazione Sardegna Live, foto Adnkronos

Gina Lollobrigida è ricoverata in un ospedale romano in seguito alla frattura del femore riportata in un incidente domestico avvenuto ieri.

Come riporta Ansa, le condizioni dell'attrice 95enne non destano preoccupazioni, ma dovrà essere sottoposta ad un intervento chirurgico in programma domani.