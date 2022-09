Pamela Prati concorrente al Grande Fratello Vip: la showgirl sarda torna sul piccolo schermo

Dopo la vicenda Caltagirone la Prati torna sugli schermi: "Sono cambiata. Se tr­ovassi l’amore farei un bel regalo ad Al­fonso Signorini"

Di: Redazione Sardegna Live

Pamela Prati è la terza concorrente ufficiale della settima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo Giovanni Ciacci e Wilma Goich, anche la showgirl sarda varcherà la celebre porta rossa.

A ufficializzare la sua presenza nel cast del reality show condotto da Alfonso Signorini è stata proprio la Prati, intervistata dal settimanale Chi. Che dopo il "caso" Mark Caltagirone ha rivelato di essere profondamente cambiata.

"Perché ho accettato? Il gioco è proprio questo: supera­re le inevitabili di­fficoltà e a provare ad andare d’accordo con tutti. Sono passati sei anni dalla mia prima partecipazione al GfVip, sono cambiata", ha detto.

"Non so chi siano gli altri concorrenti, c’è segreto su tutt­o. Sarebbe bello ved­ere una storia d’amo­re fra due adulti. Se tr­ovassi l’amore farei un bel regalo ad Al­fonso Signorini per ringraziarlo", ha aggiunto Pamela Prati.

E sulla fantomatica storia d'amore con Caltagirone: "Mi fanno tenerezza le persone che arrivano a farti del male, pensa che infelicità. Ho un giardino prezioso da coltivare, non mi importa di loro. Sono stata vittima di pregiudizi e cattiverie fin da quando ero bambina. La gente pensa che un artista non abbia emozioni, che tutto gli sia dovuto, che sia un privilegiato e che sia sicuro di sé nella vita come quando è su un palco o su un set".

"Invece è il contrario: quando scendi dal palco sei più vulnerabile. Molto dipende anche da come vieni dipinto, raccontato, da come le tue vicende vengono riportate. Perché - conclude -, poi, veniamo giudicati da come certe nostre fragilità o debolezze vengono trattate".