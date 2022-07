La band romana Belladonna annuncia il nuovo singolo insieme al Tenore Su Remediu di Orosei

Si chiama “Heaven’s Hertz” ed esisterà un'unica copia in digitale e una in vinile. L'NFT della canzone sarà messo all'asta e il vincitore sarà l'unica persona al mondo che ne possederà il file audio ed il vinile

Di: Redazione Sardegna Live

“Heaven’s Hertz” è il nuovo singolo dei Belladonna, una collaborazione musicale con il quartetto vocale sardo Tenore Su Remediu de Orosei. Esisterà soltanto un'unica copia in audio digitale ed un’unica copia su vinile di “Heaven’s Hertz”. L'NFT della canzone sarà messo all'asta e la vincitrice/vincitore dell'asta sarà l'unica persona al mondo che ne possederà il file audio ed il vinile. Chi si aggiudica l'asta diverrà inoltre co-proprietario dei diritti del brano. La proprietà dei diritti conferirà alla vincitrice/vincitore dell'asta il 50% dei proventi delle future sincronizzazioni del brano, più i relativi proventi delle vendite sia fisiche che streaming, qualora lei/lui decidesse, in collaborazione con la band, di far uscire il brano su Spotify o su vinile.

"La musica dei Belladonna è già stata sincronizzata in molti trailer e film internazionali (Minions, Split, The Northman, Fantastic 4, Black Panther, Godless e Fahrenheit 11/9 di Michael Moore per citarne solo alcuni), quindi non sarebbe certo scioccante su ‘Heaven’s Hertz’ finisse in qualche film o trailer”, dice il chitarrista dei Belladonna, Dani Macchi. “Heaven’s Hertz” è stata scritta da Luana Caraffa e Dani Macchi dei Belladonna, ed è il secondo singolo su NFT della band romana. Lo scorso anno la loro “New Future Travelogue” è stato il primo singolo NFT al mondo ad includere i diritti del brano. Da allora molti artisti e molti siti di vendita NFT hanno seguito le orme dei Belladonna offrendo questo modello rivoluzionario.

“Gli NFT sono un mezzo futuristico e noi amiamo le contraddizioni, quindi per il nostro secondo NFT volevamo collaborare con il gruppo più arcaico e tradizionale del mondo, e lo abbiamo trovato nel favoloso quartetto vocale sardo Tenore Su Remediu de Orosei!”. esclama la cantante dei Belladonna, Luana Caraffa. “Questi quattro ragazzi sono incredibili: con le loro voci riescono ad evocare un mondo primordiale, senza tempo, magico”. Il quartetto vocale Tenore Su Remediu de Orosei nato nel 2007. Nel 2018 un loro video è diventato virale in tutto il mondo dopo essere stato condiviso dal celebre sito web Dust-to-Digital. La vincitrice/vincitore dell'asta potrà immediatamente accedere al file di alta qualità WAV del Master originale di “Heaven’s Hertz” e al documento che le/gli assegna il 50% dei diritti del Master del brano. Inoltre le/gli verrà inviato, personalmente dalla band, l'unica copia in vinile 12 "esistente del singolo. L'asta per Heaven’s Hertz” si terrà tra il 12 e il 26 luglio su Onlymusix, la nota piattaforma italiana di NFT musicali, a questo link: https://www.onlymusix.com/nft/