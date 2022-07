Loredana Bertè a Golfo Aranci il 7 agosto

A 40 anni dal mitico 1982 in cui esplose “Non sono una Signora”, l’artista torna in tour con un grande show

Di: Redazione Sardegna Live

Nell’estate 2022, a 40 anni dal mitico ’82, quando l’Italia vinse i mondiali e Loredana Bertè esclamò, quando ad una dogana le chiesero cosa avesse da dichiarare: “Rossi, Tardelli, Altobelli!”, e nello stesso anno esplose “Non sono una Signora”, l’artista torna in tour con uno show in cui ancora una volta si rimette in gioco attraverso un grande tributo al pop e al rock.

Tra passato e presente le canzoni di Loredana Bertè faranno emozionare diverse generazioni raccontando le sfaccettature di tutti noi.

Partecipare al “Manifesto” Summer Tour 2022 significa fare un viaggio tra pop, rock, blues, reggae accompagnati da immagini super colorate ispirate alla pop art, ad alcuni simboli del rock, come la lingua dei Rolling Stones o le giacche dei Clash.

Si potrà ammirare nei ledwall in versione integrale anche il video di “Movie Movie, che proprio lo stesso Andy Warhol girò per Loredana quando si frequentavano alla Factory nella New York degli anni ’80, la città che a livello artistico era davvero il top a livello internazionale. E Loredana era lì.

La meticolosa Loredana, sempre molto attenta ad ogni dettaglio sul palco, ha voluto con sé una band di cinque elementi: Ivano Zanotti alla batteria, Stefano Cerisoli e Marco Grasselli alle chitarre, Alberto Linari alle tastiere, Pierluigi Mingotti al basso, e alla storica corista Aida Cooper ha unito anche Annastella Camporeale.

“Mare Malinconia”, il nuovo singolo con Franco126. Sarà ovviamente immancabile nella scaletta.

Solo Loredana Bertè poteva affiancare Franco126 nell'interpretazione della storia narrata da questo brano, ispirata ad un'antica leggenda che vede protagonista una donna coraggiosa nella sua sfrontatezza ma anche fragile nella sua sensibilità.

I messaggi sociali legati alle donne sono onnipresenti in tutto ciò che l’artista fa, dai live, alle canzoni, agli incontri, come in genere la difesa dei diritti dei più deboli: da sempre Loredana è dalla parte di tutti coloro che non possono difendersi.

Queste le date di “Manifesto” Summer Tour 2022:

Giovedì, 4 agosto - Roseto degli Abruzzi (TE) “Emozioni in musica” – Stadio Comunale Fonte dell’Olmo. ore 21.30 - Prevendita Ciaotickets

Domenica, 7 agosto - Golfo Aranci (SS), Piazza Cossiga ore 22.00 - ingresso gratuito

Venerdì, 12 agosto - Noto (SR), Scalinata Cattedrale di Noto, ore 21.30 - prevendita Ticketone

Venerdì, 19 agosto - Anagni (FR), Piazza Cavour, ore 22.00 – ingresso gratuito

Mercoledì, 24 agosto - Reggio Calabria, Piazza Indipendenza –Lungomare, ore 22.00 - ingresso gratuito

Sabato, 27 agosto - Lamezia Terme Sambiase (CZ) , Piazza 5 dicembre, ore 22.00 – ingresso gratuito

Martedì, 6 settembre – Prato, Villa Guicciardini, ore 21.00 – Prevendita Ticketone

Martedì, 13 settembre - Reggio Emilia, Teatro Valli – ore 21.15 – prevendita Ticketone (recupero teatrale)