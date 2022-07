Salmo: il concerto è un successo. Infiamma San Siro e fa pace con Fedez

Il cantante sardo si è esibito ieri allo stadio: 50mila persone ad assistere. Fra i tanti ospiti, inaspettatamente, è salito sul palco anche Fedez: "Abbiamo fatto pace e siamo amici"

Di: Redazione Sardegna Live

E' stata una serata indimenticabile quella di ieri per Maurizio Pisciottu, in arte Salmo, che si è esibito nell'immenso palcoscenico di San Siro, a Milano. Una consacrazione, se ce ne fosse bisogno, per il rapper olbiese, che dopo due anni di rinvii causa Covid ha infiammato la platea. Nella "sua" Milano, dove vive ormai da 10 anni, il cantante ha dato spettacolo davanti a 50mila persone, coronando un percorso che lo ha portato fino alla Scala del Calcio.

Numerosi gli ospiti che hanno accompagnato l'esibizione dell'artista sardo: da Lazza a Blanco, passando per Nitro, Ensi e Noyz Narcos. Ma la più grande sorpresa è stata senz'altro la riappacificazione con Fedez, con cui proprio in Sardegna l'anno scorso era scoppiata una lite sui social, quando quest'ultimo aveva pesantemente criticato Salmo per aver organizzato un concerto improvvisato davanti alla ruota panoramica di Olbia durante l'emergenza Covid.

"Vi ricordate quel litigio con Fedez? È un gioco, non ci vogliamo mai veramente male, anzi ci si becca e abbiamo fatto la pace. Diciamo che siamo diventati amici", ha chiarito Salmo, ricevendolo sul palco. Pace fatta col "grande rivale", tanti ospiti noti e un bagno di folla: una giornata speciale, insomma, per il cantante, che oggi a mente fredda ha commentato lo spettacolo di cui si è reso protagonista con poche semplici parole: "Sto ancora sognando?"