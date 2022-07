Paola Turci e Francesca Pascale si sposano: sabato il matrimonio in Toscana

Sui loro social del matrimonio non trapela alcun indizio.

Di: Redazione Sardegna Live

Paola Turci, 57 anni, e Francesca Pascale, 36, si sposano questo sabato, 2 luglio, a Montalcino in Toscana.

La storia, mai confermata e mai smentita dalle dirette interessate, tra l’ex compagna di Silvio Berlusconi e la cantante è diventata di dominio pubblico ad agosto del 2020, come ricorda il Corriere della Sera, dopo che il settimanale «OGGI» ha pubblicato le foto di un loro bacio, mentre si trovavano in vacanza in uno yacht.

Sui loro social del matrimonio non trapela alcun indizio. A parlare del matrimonio è Leggo secondo cui vige il gran segreto sulle celebrazioni.

Il 2 luglio 2010 Paola Turci sposò Andrea Amato, giornalista di R101, celebrato ad Haiti, nella cappella dell'Ospedale St. Damien. La coppia si separò nel 2012. Invece, Francesca Pascale è stata fidanzata dei dieci anni con Silvio Berlusconi. La loro storia è finita nel 2020.