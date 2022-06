Gianluca Grignani in concerto (gratuito) a Iglesias, grande attesa da parte di tante generazioni

Il cantautore e cantante rock si esibirà in piazza Quintino Sella il 9 luglio

Di: Alessandra Leo

Cinque milioni di copie vendute, oltre 250 milioni di ascolti in streaming su Spotify e la certezza di aver lasciato un segno nella storia della musica italiana.

Gianluca Grignani, 50 anni compiuti in aprile, è una delle icone della musica degli anni Novanta.

Cantautore e cantante rock, da "Destinazione paradiso", suo primo disco uscito nel 1995, a "La fabbrica di plastica", suo album che ha raccolto il maggior successo di critica, passando per L’Aiuola, Grignani ha rappresentato per milioni di adolescenti, e non solo, un vero e proprio idolo.

Sabato 9 luglio, alle ore 22, l’artista si esibirà a Iglesias, unica tappa sarda del tour 2022 cominciato il 24 giugno, e accenderà il palco regalando brividi ed emozioni ad un vasto pubblico di diverse età.

Il concerto, che si terrà in piazza Quintino Sella con ingresso gratuito, è organizzato dal Comune di Iglesias, da Iglesias Turismo e da Capricorn Concerti, e si inserisce nella rosa di manifestazioni estive del capoluogo sulcitano.