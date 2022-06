Angelo Pintus in Sardegna, ancora pochissimi biglietti disponibili per lo spettacolo “Non è come sembra”

L’artista dal grande cuore sardo si esibirà a Monserrato il 1° e il 2 luglio

Di: Alessandra Leo

Ancora pochi i giorni di attesa per l’arrivo di Angelo Pintus in Sardegna.

Il grande comico dal cuore e sangue sardi si esibirà nella bellissima location del Comparto 8 a Monserrato il 1° e il 2 luglio con lo spettacolo “Non è come sembra”.

Per la prima data il sold out è stato immediato, mentre rimangono ancora pochissimi posti disponibili per la seconda.

Come affermato dal suo agente Andrea Vadilonga e dal socio Renato Piccinnu, Pintus è legatissimo alla sua Isola e ha con i sardi un rapporto speciale, è felicissimo ogni volta che arriva e triste ogni volta che deve ripartire, proprio come tutti i turisti che trascorrono le vacanze in Sardegna. "Ma lui ha in più un grande cuore sardo che batte per la sua Isola" dicono con entusiasmo.

Affrettatevi a prenotare il vostro biglietto per assistere allo spettacolo di un grande artista. Per la prevendita rivolgersi a :

BOX OFFICE SARDEGNA

TICKETONE

https://www.ticketone.it/component/seatmap/?evid=15278445

https://www.boxofficesardegna.it/C1/3751/Content.aspx/Eventi/Angelo_Pintus_(_Non_e'_come_sembra)_02_07_2022