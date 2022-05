Affittano lo stadio Olimpico per rivelare il sesso del figlio, polemica sul web, lei: “Criticate perché non potete fare la stessa cosa”

Chiara Nasti risponde agli insulti di chi ha definito “cafonata” il suo gender reveal party

Di: Redazione Sardegna Live

"La verità è che non avete mai visto una cosa simile. Disprezzare perché non potete avere lo stesso vi rende così piccoli che neanche potete immaginare", ha scritto sui social Chiara Nasti, influencer da 2 milioni di follower solo su Instagram, che ieri ha affittato lo stadio Olimpico di Roma, con il suo futuro marito, il giocatore della Lazio Mattia Zaccagni, per rivelare ad amici e parenti il sesso del proprio figlio, un maschio.

Un gender reveal party fuori dal comune che non è passato di certo inosservato:

La scritta "it's a boy" è comparsa su uno dei maxischermi dello stadio, dopo che Zaccagni ha fatto un gol speciale concluso da tantissimi coriandoli celesti sparati in aria che si sono poi sparsi sull’ampio prato verde , non è mancato un enorme pupazzo blu.

La festa ha scatenato le polemiche sui social: “Che problema hanno”, “Che cafonata”, “Che cosa imbarazzante”, “Che pena” sono solo alcune delle frasi rivolte alla coppia, che non ha perso tempo a rispondere:

"Noi non solo abbiamo vissuto un momento super emozionante e speciale (il più bello della nostra vita) ma siamo stati così originali che probabilmente a certa gente non scende giù. Grazie per tutta questa attenzione, sempre. Continuate così" ha detto lei.

Non sono mancati i commenti positivi di chi ha difeso i futuri genitori: “Ognuno con i propri soldi fa quello che vuole”, “Siete solo invidiosi”, “Lo fareste anche voi avendo la possibilità”.