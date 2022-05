Eurovision, Sarah Selenu: “Un clima internazionale fantastico in cui l’Italia ha fatto una splendida figura”

La madrina sarda degli abbonati Rai racconta la serata memorabile della finale

Di: Alessandra Leo

“Sono senza parole, un evento favoloso curato in ogni minimo dettaglio, un clima internazionale fantastico in cui l’Italia ha fatto una grande figura con le scenografie, l’organizzazione, il lavoro di tante persone cominciato in aprile che ha dato i suoi frutti”.

Sarah Selenu ha la voce che trema per l’emozione: il giorno dopo la finale di Eurovision, in cui ha presenziato in veste di madrina degli abbonati Rai, la 43enne nuorese ma che vive a Lotzorai, racconta in esclusiva le proprie impressioni ai microfoni di Sardegna Live.

“Ho visto veramente un grande impegno, persone che hanno dato il 100% per far sì che questo fosse un evento memorabile, e ci sono riusciti appieno. Ho conosciuto chi si occupa della scenografia, della sicurezza, gli abbonati Rai presenti, un gruppo stupendo di cui ho avuto l’onore di essere la madrina, ho stretto rapporti che dureranno tutta la vita con persone speciali. E poi ho conosciuto tutti cantanti in gara, un’emozione pazzesca”.

Per quanto riguarda il vincitore, Sarah afferma: “Mi sono piaciuti tanto i Kalush Orchestra, che ho avuto il piacere di conoscere personalmente, ma io ho tifato la Svezia, specialmente per la loro simpatia e per i loro supporter che sono adorabili e mi hanno regalato anche le orecchie”.

“Mahmood e Blanco sono stati bravissimi, quando sono arrivati io ero fuori e ho iniziato a vedere persone correndo all’impazzata, quindi ho capito fosse il loro turno”.

Per Sarah è veramente un onore aver partecipato alla finale di Eurovision, il coronamento di un sogno che ha già iniziato ad avverarsi in febbraio, quando è stata estratta tra gli abbonati Rai per presenziare al festival di Sanremo, e poi è stata chiamata dalla Rai per fare da madrina agli altri abbonati per la finale di ieri, visto il suo essere così spumeggiante, con tantissime cose interessanti da dire e da raccontare”.

Sarah, inoltre era l'unica ragazza del Sud, in quanto tutti gli abbonati venivano dalle regioni settentrionali: "Il mio essere sarda mi ha onorata ancora di più in questa situazione" afferma con orgoglio.