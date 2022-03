Bruce Willis si ritira dalle scene, Demi Moore: “Non può recitare per problemi cognitivi”

La ex moglie e la figlia Rumer comunicano sui social che all’attore è stata diagnosticata l’afasia

Di: Redazione Sardegna Live

Si ritira dalle scene perché gli è stata diagnosticata l'afasia. Bruce Willis, 67 anni, non potrà più recitare: finisce la carriera di un celebre attore e produttore cinematografico a causa di una malattia che comporta la perdita della capacità di comporre o comprendere il linguaggio.

Lo hanno comunicato sui social la figlia Rumer Willis e la ex moglie Demi Moore, mamma di Rumer: “Ai fantastici sostenitori di Bruce, come famiglia volevamo condividere che il nostro amato Bruce ha avuto alcuni problemi di salute e recentemente gli è stata diagnosticata l’afasia che sta influenzando le sue capacità cognitive. Come risultato di questo e con molta considerazione Bruce si sta allontanando dalla carriera che ha significato così tanto per lui. Questo è un momento davvero impegnativo per la nostra famiglia e apprezziamo molto il vostro continuo amore, compassione e sostegno. Ci stiamo muovendo attraverso questo come una forte unità familiare, e abbiamo voluto coinvolgere i suoi fan perché sappiamo quanto lui significhi per voi, come voi per lui. Come dice sempre Bruce, "Live it up" e insieme abbiamo intenzione di fare proprio questo. Con affetto, Emma, Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel e Evelyn”.