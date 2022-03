Trattiene un peto perché è con il fidanzato e finisce al pronto soccorso

Diagnosi: gas intrappolati nell’intestino. L’appello ai followers della cantante brasiliana

Di: Redazione Sardegna Live

“Ragazze, non vergognatevi di scoreggiare davanti al vostro ragazzo, perché ciò che è veramente imbarazzante è non lasciare dormire il vostro ragazzo perché state male, andare in ospedale con lui e sentire la diagnosi: ‘Gas intrappolati’”.

La nota cantante brasiliana Viviane de Queiroz Pereira, in arte Pocah, ha lanciato un appello tramite Instagram ai suoi followers dal letto dell’ospedale dove è stata ricoverata dopo che ha trattenuto un peto perché era con il suo fidanzato. La 27enne ha messo in guardia i suoi 15,7 milioni di followers sui rischi di un gesto apparentemente innocuo.

“Mi sono svegliata alle 5,30 del mattino con forti dolori all’intestino e sono finita in ospedale“, ha raccontato la cantante 27enne, come riporta il New York Post. L’artista ha precisato che i dolori non accennavano a passare, ma le fitte si sono fatte sempre più forti, tanto da convincerla ad andare in ospedale, dove i medici hanno emesso la diagnosi: a causarle i dolori era un accumulo di gas nell’intestino.

“Ora sono guarita e sto bene”, ha assicurato poi la ragazza, raccomandandosi con i suoi fan di non fare il suo stesso errore.