Tutto pronto per la terza serata del Festival di Sanremo

Ospite sul palco Roberto Saviano per ricordare Falcone e Borsellino e Cesare Cremonini con una performance che celebrerà vent'anni di canzoni

Di: Redazione Sardegna Live

I Big tutti sul palco: apre Giusy Ferreri, poi Highsnob & Hu, Fabrizio Moro, Aka 7even, Massimo Ranieri, Dargen D'Amico, Irama, Ditonellapiaga e Rettore, Michele Bravi, Rkomi, Mahmood & Blanco, Gianni Morandi, Tananai, Elisa, Rappresentante di lista, Iva Zanicchi, Achille Lauro, Matteo Romano, Ana Mena, Sangiovanni, Emma, Yuman, Le Vibrazioni, Giovanni Truppi, Noemi.

"Tante persone hanno espresso approvazione per la mia partecipazione a Sanremo perché si sentivano rappresentate da quello che sono, anzi da quello che dico e che penso: quella è diventata anche una responsabilità, ma non sono un soggettino che si sottrae dalle responsabilità. Dove trovo qualcosa che stride nel mio cuore mi espongo, e non parlo solo dei temi lgbt, ma anche della violenza sulle donne, dei diritti sul lavoro, sono la bandiera di ciò che penso e penso tante, tante cose".

E' il senso che Drusilla Foer dà alla sua presenza questa sera sul palco dell'Ariston. "La vita è una caccia al tesoro, bisogna tendere a qualcosa di prezioso, ma la cosa importante è la caccia che si fa, la vera caccia al tesoro siamo noi stessi e comprendere se stessi è premio più grosso. Queste esperienza - sottolinea - fa parte della voracità che ho di esperienze nella vita, della curiosità verso ciò che la vita mi mette di fronte. Sono grata di essere qui perché è un passo verso il tesoro".

A Sanremo Roberto Saviano, con un'orazione civile dedicata a Falcone e Borsellino nel trentennale delle stragi di Capaci e via D'Amelio, e Cesare Cremonini, con una performance che celebrerà vent'anni di canzoni.

In collegamento dalla nave, spazio ai Coma_Cose, tra le rivelazioni del festival 2021.