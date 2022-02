Sanremo: il palco incendiato dai Maneskin, l’energia di Fiorello e Amadeus riaccendono la fiducia del pubblico

Per il secondo anno consecutivo, un Festival all’ombra della pandemia, ma non si molla affatto!

Di: Alessandra Leo

L’orchestra dà il via, il sipario si alza e Amadeus inizia la sua terza conduzione del 72esimo Festival della musica italiana, il secondo nell’era Covid.

La serata si anima quando entra in scena il “booster” Fiorello che menziona i vaccini anti-Covid. E così, tra la tenera commozione di Gianni Morandi che non saliva sul palco sanremese da 21 anni, il battesimo in diretta di Achille Lauro senza maglietta, e i Maneskin che vengono accolti con un boato degno di star internazionali, si ammira la bellezza senza tempo di Ornella Muti e si assiste alla carica di Mahmood e di Blanco, primi nella classifica di questa prima serata.

Il pubblico di Sanremo, dopo lo scetticismo dello scorso anno, sembra nuovamente dalla parte del Festival, ma abbiamo ancora 4 serate davanti: vedremo come andrà a finire!