Utente web attacca Geppi Cuccari: "Conduttori tv non dovrebbero parlare italiano?"

"Il tuo programma fa ca**re", attacca l'individuo. Pronta la risposta della conduttrice sarda: "Non mi disturbano le critiche, ma mal sopporto i commenti sul mio accento"

Di: Giammaria Lavena

"A me non disturba affatto la critica sul programma, per quanto esistano modi diversi per muoverle. Ma mal sopporto commenti sul mio accento. Perché solo frutto della meravigliosa diversità del nostro Paese".

Così commenta Geppi Cucciari sotto un post da lei stessa condiviso su Facebook, in cui rende nota la chat di un utente che la insulta e ne critica aspramente l'accento sardo. "Il tuo programma fa veramente ca**re", attacca insulsamente.

"Anzi, potrebbe essere anche carino. E' la conduzione che lascia proprio a desiderare. Ma poi i conduttori della tv pubblica non dovrebbero parlare in italiano?", aggiunge facendo riferimento all'accento della conduttrice di "Che Succede", su Rai3.

Folta, naturalmente, la schiera di utenti che hanno preso le difese della Cucciari, che in chiusura ha commentato, ironica e fiera: "Dubbi leciti sulla nostra bella lingua. Ma anche sulle recensioni".