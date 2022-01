Gianni Morandi diffonde stralci inedito Sanremo, poi si scusa: "Questa volta l'ho fatta grossa"

Un video diffuso erroneamente sui social poteva costargli l'eliminazione dal festival. "Mi ostino a fare da solo ma sono proprio un imbranato"

Di: Redazione Sardegna Live

"Questa volta l’ho fatta grossa. Ho sbagliato a postare inavvertitamente su Facebook un video con dei frammenti della canzone che devo cantare a Sanremo. Mi ostino a fare da solo ma sono proprio un imbranato!". Gianni Morandi commenta così dopo lo scivolone che ha rischiato di costargli la partecipazione al prossimo Sanremo.

Il cantante nelle scorse ore ha infatti condiviso erroneamente un video su Facebook, rimasto in rete per circa mezz'ora, nel quale era possibile ascoltare stralci del suo inedito in gara al Festival, "Apri tutte le porte". Tuttavia, alla fine, la Rai non ha optato per alcuna "punizione" nei confronti dell'artista, che prenderà regolarmente parte alla kermesse musicale.

"Appena mi sono accorto l’ho cancellato ma qualcuno lo aveva già visto - ha aggiunto -. Sono affranto, dispiaciuto e mi scuso moltissimo con la Rai, la Direzione artistica del Festival, la mia casa discografica, i musicisti, il produttore Mousse T, Jovanotti e tutte le persone che stanno lavorando a questo progetto. Forse da oggi - conclude ironico (ma non troppo) - è meglio che dei social se ne occupi Anna".