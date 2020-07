Bastione, ancora una volta ‘picchiato’ e sfregiato: sempre peggio nella terrazza panoramica della città

Soprattutto nel fine settimana accade di tutto, dove all’alba pavimento e panchine sono disseminati di bottiglie e resti della nottata di baldoria

Di: Alessandro Congia

Welcome, Benvenuti al Bastione di Saint Remy. Scrivere “Benvenuti” è già di per se un parolone, dedicato ai turisti e visitatori (per lo meno, cominciano ad esserci), in questa città chiamata “Città del Sole” o che dir si voglia.

Il biglietto da visita non è dei migliori, lo ‘striscione’ riadattato (per fortuna, è già qualcosa per celare lo sconcio), per coprire la schifezza incompiuta di una rampa accerchiata da transenne e tubi in ferro apre lo scenario ad un piccolo gioiellino che di fatto attrae chiunque.

Certo, il panorama è mozzafiato ma ciò che accade soprattutto nel fine settimana è davvero bizzarro: tra le panchine della terrazza del monumento storico, chiazze appiccicose di bevute, alcol, poi bottiglie di vetro ovunque, oltre alle solite lastre di marmo spaccate e i parapetti in plexiglas vandalizzati.

Le orde di ragazzini tutti giovanissimi si danno appuntamento per scolare quanto più alcol è possibile, birra, cocktail fai da te, oltre a fumare non solo sigarette: ma questo è tutto più che noto ai residenti, stanchi ed esasperati per il gran trambusto.

Nelle foto che vi mostriamo, di Valerio Piga, (Arrosa Collettivo), il 'sentinellatore' della città, un reportage del dopo ‘festa’ a due passi da Castello e dal Bastione “terminato” dal maquillage ancora a metà, o quasi.

Nel frattempo, in attesa di maggiori controlli e telecamere, “welcome Bastione” aspetta un trattamento decisamente migliore, da cartolina turistica che ancora non c’è.