Premio Sardo dell'anno 2023: la candidata Roberta Floris

Giornalista di lungo corso, oggi è uno dei volti più apprezzati del Tg5

Di: Redazione Sardegna Live

La giornalista Roberta Floris è uno dei più apprezzati volti delle reti Mediaset. Nasce a Cagliari nel 1979. Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Cagliari intraprende la strada del giornalismo.

A partire dal 2008 conduce il telegiornale dell'emittente regionale Sardegna 1. Dal 2012 si trasferisce a Roma intraprendendo la sua esperienza professionale nel mondo dell'informazione nazionale fino ad approdare a Mediaset.

Fra il 2015 e il 2016 lavora nella redazione del Tg5 e, nel 2018, dopo essere passata a News Mediaset conduce su Rete 4 una rubrica tutta sua, Almanacco, che propone servizi dedicati al cibo, al benessere, al clima, al lifestyle e alla cronaca rosa.

Nel settembre 2018 Roberta Floris è ospite di Gigi Marzullo nel salotto dello storico programma Rai Sottovoce, dove racconta la sua storia professionale e umana. Nel biennio 2018-2019 ha condotto il Tg4 in onda su Rete 4 e in seguito, dal 2019 al 2021, ha condotto Studio Aperto su Italia 1.

Dal 2020 viene assunta nella redazione del Tg5 di Roma, sotto la direzione di Clemente J. Mimum, dove dal 2020 conduce il Tg5 Prima Pagina in onda su Canale 5 e in seguito l'edizione delle 8:00 del Tg5. Dal 2020 al 2022 ha condotto anche l'edizione Flash in onda alle 10:50, mentre nel 2022 ha condotto l'edizione delle 13:00 del telegiornale di Canale 5.

L'esperienza nelle reti Mediaset è proseguita anche nel 2023, anno ricco di soddisfazioni per la giornalista che ad aprile ha presentato a Porto Cervo il Premio Costa Smeralda alla preasenza di personaggi del calibro di Umberto Tozzi, Antonio Marras ed Emmanuel Carrère.