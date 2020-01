Jacopo Cullin commenta la vittoria del Premio Sardegna Live: "Mi sento sopraffatto da tanto affetto"

L'attore cagliaritano ha vinto il concorso "Sardo dell'anno 2019", nelle prossime settimane si terrà la serata di premiazione

Di: Redazione Sardegna Live, foto Facebook Jacopo Cullin

Il 28% dei nostri lettori ha incoronato Jacopo Cullin "Sardo dell'anno 2019". L'attore cagliaritano ha vinto così la VII^ edizione del Premio Sardegna Live, un risultato che lo riempie di gioia al termine di una stagione indimenticabile.

“'Grazie' è una parola bellissima - dice il protagonista del film L'uomo che comprò la luna - ed è quella che ho ripetuto più spesso quest’anno, a volte è talmente automatica che sembra perdere di significato. Non do niente per scontato, già lo so che dovrò continuare a lavorare sodo per farvi ridere che ormai siete diventati de bucca fini".

E ancora: "Ci sono momenti in cui mi sento sopraffatto da tanto affetto e non so più come ringraziare, questo è uno di quelli e quindi mi affido alla semplicità... Grazie!".

Cullin sarà premiato nelle prossime settimane nel corso di una serata in suo onore, ricca di ospiti e spettacolo, che trasmetteremo in diretta sui nostri canali.