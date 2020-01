Il Sardo dell'anno è Jacopo Cullin: l'attore trionfa con il 28% delle preferenze

Protagonista del film "L'uomo che comprò la luna", il 37enne cagliaritano è sempre più amato dal pubblico isolano e non solo. Alle sue spalle l'astrofisico Ciriaco Goddi e l'attrice Enrica Pintore

Di: Redazione Sardegna Live

Jacopo Cullin è il Sardo dell'anno 2019. A conferire all'attore il prestigioso riconoscimento sono stati i nostri lettori che a migliaia hanno decretato la sua vittoria. Il 27,9% dei votanti ha preferito Cullin agli altri nove personaggi proposti. Il 37enne cagliaritano è balzato subito al comando della classifica sostenuto dai numerosi fan che lo seguono dai tempi di Come il calcio sui maccheroni. Era infatti il 2004 quando Cullin divenne un volto noto al pubblico isolano grazie alla sua prima esperienza televisiva nell'ambito del programma di Videolina. Poi l'esperienza romana in teatro e in tv dove ebbe modo di collaborare fra gli altri con Benedetta Buccellato, Stefano Reali, Raffele Mertes.

Nel 2013 è protagonista del film L'arbitro di Paolo Zucca, selezionato nella sezione Giornate degli autori della Mostra del cinema di Venezia. Nel 2015 il regista Gianfranco Cabiddu lo chiama per il suo film La stoffa dei sogni, presentato alle preaperture del Festival internazionale del film di Roma.

Il 2019 è l'anno della consacrazione. Il secondo lungometraggio di Paolo Zuca, L'uomo che comprò la luna, lo vede straordinario protagonista. La pellicola, girata fra Cagliari e il Sinis, è prodotta da Amedeo Pagani e Nicola Giuliano della Indigo Film e da Rai Cinema ed è stata proiettata alla Festa del Cinema di Roma 2018. Distribuita nelle sale il 4 aprile 2019 in quindici cinema della Sardegna. Successivamente, visto il buon riscontro ai botteghini, è stato distribuito dal 2 maggio anche nella penisola in ulteriori cinque sale tra Roma, Milano, Torino, Bologna e Firenze.

Nel primo weekend di uscita del film, la pellicola ha siglato il miglior risultato in termini di media copia al boxoffice italiano del fine settimana. In una settimana ha incassato 69.903 euro con sole 13 copie, tutte in Sardegna, ottenendo la miglior media copia nazionale pari a 5.377 euro. Alla luce di questi risultati, le copie in Sardegna sono salite a 15 prevedendo anche un ampliamento sul resto del territorio nazionale.

Altra importane pagina del 2019 di Jacopo Cullin lo spettacolo teatrale E' inutile a dire, che ha fatto registrare fin da subito il sold out in tutte le date proposte.

La popolarità raggiunta e i risultati ottenuti gli hanno consentito di vincere la VII^ edizione del Premio Sardegna Live. Alle sue spalle con il 18,3% dei voti l'astrofisico di Orune Ciriaco Goddi, facente parte del team di ricercatori che ha scattato la prima foto di un buco nero. A chiudere il podio con il 13,2% l'attrice di Ottana Enrica Pintore protagonista delle fiction Rai Il paradiso delle signore e Enrico Piaggio - Un sogno italiano. Ottimo risultato anche per il cestista della Dinamo Sassari Marco Spissu (12,6%) seguito dal comico Alessandro Pili (9%). Poi l'intramontabile Gigi Riva, dal 2019 presidente onorario del Cagliari, fermatosi al 7,8%; il primo arbitro sardo in Serie A Antonio Giua (4,9%); il vincitore del Festival di Sanremo Mahmood (3%); il centrocampista del Cagliari Radja Nainggolan (2,1%) e l'attrice Caterina Murino (1,3%).