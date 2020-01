La Befana della Polizia Penitenziaria porta i doni ai bimbi del Microcitemico: la gioia dei piccoli pazienti con i genitori, agenti, medici e infermieri

Il bellissimo gesto della Polizia Penitenziaria: una delegazione, questa mattina, come di consueto ha fatto visita ai bambini in reparto con una Befana “particolare”

Di: Alessandro Congia

Cosa ci fa la pattuglia della Polizia Penitenziaria in sosta nel piazzale del nosocomio di via Jenner? Semplice, al Microcitemico di Cagliari, una delegazione della Polizia Penitenziaria (ci sono gli agenti dell’istituto minorile di Quartucciu, in collaborazione con i colleghi della Casa Circondariale di Uta), che come ogni anno fanno un regalo speciale ai bambini in degenza nel reparto dell’ospedale cittadino.

Doni, tanti regali, sorrisi e gioia in reparto: i piccoli pazienti, con il loro sorriso e stupore, regalano momenti da brivido in corsia: anche Lele Farci, di Tutto Esaurito Animazione per bambini, accompagna la delegazione dei poliziotti.

E la festa entra nel vivo, con la Befana “speciale” che ha una divisa diversa: ogni anno la Polizia Penitenziaria dispensa momenti di altruismo, speranza e solidarietà anche a chi, come i piccoli bimbi, in un giorno di festa è costretto alla degenza.

Si tratta di una iniziativa che avvicina il Personale di Polizia Penitenziaria e del Comparto Funzioni Centrali alla società e all’infanzia, con un piccolo gesto capace di donare un sorriso: e per il sesto anno consecutivo la manifestazione si è rivelata un successo. Ad immortalare tutti i momenti più emozionanti, anche il fotografo Pierino Vargiu, ex collega ed ora in pensione, della Polizia Penitenziaria.

Guardate il video le foto