Premio Sardegna Live 2019 | Il candidato Marco Spissu

Mentre i biancoblu continuano a macinare successi, il play della Dinamo è l'immagine più bella di una Sardegna che vince e convince

Di: Redazione Sardegna Live

Marco Spissu è una delle immagini più bella della Sardegna che vince. Il playmaker della Dinamo Sassari non solo è il beniamino del pubblico di casa, ma ha attirato su di sé l'attenzione di critica e osservatori come uno dei migliori talenti del basket italiano.

Nato a Sassari il 5 febbraio 1955, nell'aprile del 2010, a soli 15 anni, è il miglior marcatore d'Italia al trofeo delle Regioni. Cresciuto nelle giovanili della Dinamo Sassari, ha esordito in prima squadra a 16 anni nella stagione 2011-12 contro l'Olimpia Milano. Nell'estate del 2011 vince il torneo di pallacanestro ai Jeux des îles con la sua Sardegna venendo premiato Miglior giocatore della competizione. Dalla stagione 2012-13 fa parte della prima squadra della Dinamo Sassari. Durante questa stagione ha giocato, grazie alla norma federale sul doppio utilizzo, anche per il Sant'Orsola nel campionato di DNC realizzando 299 punti in 25 partite.

Nell'agosto 2013 passa in prestito al CUS Bari in DNA Silver. Nel successivo mese di gennaio passa, sempre in prestito al Casalpusterlengo. Con la squadra lombarda vince il Campionato italiano under-19 venendo eletto anche MVP delle finali. Il 23 gennaio 2015 va in prestito alla Viola Reggio Calabria in Serie A2 Silver. Nell'agosto 2015 va in prestito al Derthona Basket, allenata dal coach Demis Cavina. Con la squadra piemontese chiude la regular season con una media di 10,3 punti, 3,6 rimbalzi, 3,6 assist ed una valutazione di 11.1. Nei play off, disputa 10 partite fino ai quarti di finale confermando le cifre del campionato regolare con una media di 10,1 punti, 11,7 di valutazione tirando da tre con il 40%.

Il 9 gennaio 2016 ha vinto la gara da tre dell'All Star Game che si è disputato a Livorno. Il giovane ventenne sassarese si è imposto realizzando ben 13 triple consecutive. Il 30 luglio viene comunicata la sua cessione, sempre in prestito e sempre in Serie A2, alla Virtus Bologna. Il 6 gennaio 2017, a 21 anni, guida la Virtus nel successo contro la rivale Fortitudo. Nel derby 104 di Bologna viene eletto MVP della partita realizzando 20 punti con 4/8 da tre, con tantissime giocate di qualità nei momenti decisivi. Il 5 marzo 2017 viene nominato miglior giocatore under 22 e MVP della Coppa Italia di Serie A2 vinta con la Virtus Bologna. Nello stesso anno è assoluto protagonista della promozione in Serie A con la Virtus Bologna allenata da Alessandro Ramagli.

Nella stagione 2017-18, dopo due anni di prestito in Serie A2 torna nella Dinamo Sassari in Serie A. Il 1º maggio 2019 è assoluto protagonista nella vittoria della competizione Fiba Europe Cup. Il 18 maggio 2019, in occasione di gara 1 dei quarti di play-off contro Brindisi, realizza 11 assist, suo attuale record in carriera. La stagione 2018-2019 si conclude in finalissima scudetto contro la vincente Reyer Venezia, ma è proprio Spissu che viene votato come miglior italiano dei play-off Serie A. A giugno 2019 viene prolungato il suo contratto per altri tre anni, che lo lega alla società sassarese fino al 2022. Il 22 settembre 2019 vince la Supercoppa Italiana contro la Reyer Venezia.