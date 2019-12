Il bellissimo regalo di Babbo Natale di Claudia Lai Nainggolan per i bimbi del Microcitemico: obiettivo raggiunto, raccolti 30mila euro per la beneficenza

Il denaro servirà non solo per i regali ai bimbi ricoverati ma anche per il necessario per i familiari che hanno i loro piccoli ricoverati nel nosocomio di via Jenner

Di: Alessandro Congia

Quale miglior regalo per fare del bene se non quello di organizzare un’asta benefica con la vendita di maglie e oggetti preziosi dei calciatori?

La bellissima iniziativa di Claudia Lai Nainggolan è stata un autentico trionfo, con circa 30mila euro raccolti in poco meno di un mese e che saranno destinati ai regali natalizi dei piccoli e a tutte le altre necessità per loro, costretti ad essere “ospedalizzati”.

Ed ecco tanti calciatori che hanno detto a testa alta Sì per aiutare Claudia in questo bellissimo progetto: a partire da Toti, Nainggolan (marito di Claudia), Ronaldo, Dybala, Ceppitelli, Quagliarella e non ultimo l’ex Capitano Conti, giusto per fare qualche nome.

Risultato? Tutti gli oggetti, tra cui maglie e scarpette, vendute all’asta e consegnate ai benefattori, poi il gioioso risultato: in ospedale, con i Vigili del Fuoco, a consegnare tantissimi regali e giochi ai bambini. Appuntamento, quasi certamente, a Pasqua per un’altra iniziativa di solidarietà.

Il post di Claudia Lai Nainggolan

Ringrazio tutte le persone che hanno sostenuto il mio progetto... oggi abbiamo portato i doni all’OSPEDALE MICROCITEMICO DI CAGLIARI, regalando loro anche un sorriso. E’ stato davvero emozionante. Grazie di cuore 💓

Un ringraziamento speciale va ai VIGILI DEL FUOCO @gsvigilidelfuococagliari che ci hanno messo a disposizione i loro mezzi e gli operatori, a BABBO NATALE @alessandrocaoo e @thereal_mattitori CHE SON STATI DAVVERO UNICI, e ll’ @ortopediachessa che ci ha consegnato gli ausili #buonnatale🎄