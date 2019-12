Prefettura, consegnate le onorificenze al merito della Repubblica Italiana: ecco chi sono i premiati

Quattro cittadini si sono distinti in ambito sociale, culturale e per il servizio prestato nelle carriere civili e militari

Di: Alessandro Congia

Questa sera, presso il Palazzo Regio, in Prefettura, la cerimonia di consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana (OM.R.I.) conferite dal Capo dello Stato a 4 cittadini che si sono distinti in ambito sociale, culturale, ovvero per il servizio prestato nelle carriere civili e militari.

I diplomi sono stati consegnati agli insigniti dal Prefetto, Bruno Corda, dal Sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, e dall’Amministratore Straordinario Provincia Sud Sardegna, Mario Mossa.

Il riconoscimento è andato al Commissario di Pubblica Sicurezza Antonello Caria, al Presidente Regionale Associazione Nazionale Bersaglieri Giancarlo Scarteddu, al Dirigente Superiore della Pubblica Sicurezza in quiescenza Giuseppe Gargiulo e all’imprenditore Gian Giuseppe Murgia.

In tale contesto, è stata altresì, consegnata una Medaglia d’ Oro per le Vittime del Terrorismo rilasciata dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, al Cap. Maggiore Scelto dell’Esercito Italiano Fulvio Concas, impiegato in Nassyria nel Contingente italiano nell’Operazione NATO “ Antica Babilonia IX”.