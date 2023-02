Premio Sardegna Live 2023 | La candidata Martina Smeraldi

La pornostar cagliaritana è divenuta in pochi anni protagonista assoluta del mondo dell'hard fino a vincere l'Oscar del porno nelle scorse settimane

Di: Redazione Sardegna Live, Foto Ig Martina Smeraldi

Martina Smeraldi, pornoattrice cagliaritana di 23 anni.

Scoperta dal regista del mondo a luci rosse Max Felicitas, che l’ha convinta a intraprendere la strada di un settore così particolare, è ben presto entrata nell'accademia di Rocco Siffredi, attore, produttore e signore indiscusso del porno made in Italy.

Il suo modello è Moana Pozzi, che spera un giorno di raggiungere in fatto di popolarità e apprezzamento di pubblico. Per ora la Smeraldi, attivissima anche sulla piattaforma dedicata ai contenuti per adulti OnlyFans, viaggia verso una notorietà crescente che le ha consentito di raggiungere quasi un milione di follower su Instagram.

Nelle scorse settimane, l'attrice cagliaritana si è aggiudicata l'Oscar del porno nel corso della prestigiosa cerimonia Avn Award svoltasi a Las Vegas, dove è stata premiata per la miglior scena di sesso di gruppo internazionale dopo aver interpretato il ruolo di protagonista nel film "Rocco's Double Trouble" di Rocco Siffredi.

Per questo la redazione di Sardegna Live ha inserito Martina Smeraldi fra i candidati al Premio Sardegna Live "Il Sardo dell'anno 2022".

CLICCA QUI PER VOTARE

IL SARDO DELL'ANNO 2022