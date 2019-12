Gloria Congiu, mamma coraggio che lotta contro la leucemia. Il magico suono delle launeddas della figlia Elena tra le corsie dell’Oncologico. VIDEO

Una visita inaspettata, organizzata dal fotografo Pierino Vargiu, col gruppo folk di Escalaplano: il magico suono delle launeddas della figlia di Gloria, Elena Spanu, tra le corsie dell’Oncologico

Di: Alessandro Congia

Possono, il magico suono delle launeddas, dell’organetto e i balli, incantare e far commuovere una mamma malata ricoverata in ospedale? Possono le bellissime immagini, che ritraggono mamma e figlia, insieme al gruppo folk, incantare e dare speranza a chi combatte la leucemia?

Questo e tanto altro è accaduto qualche giorno fa tra le corsie dell’ospedale Oncologico di via Jenner: “La mia amica Orietta Puggioni – racconta il fotografo, Pierino Vargiu, promotore di questa singolare iniziativa - descrive questa immagine la foto più bella del 2019, non spetta a me giudicarla. Ma raccontarla sicuramente si. La piccola grande donna Gloria Congiu, gravemente ammalata di leucemia, si trova ricoverata in camera sterile nel reparto Trapianti dell'Ospedale Oncologico di Cagliari, la piccola Elena Spanu di soli 13 anni, sua figlia, suona le Launeddas dedicando un canto di Natale per la sua mamma. Dietro il vetro – aggiunge Pierino Vargiu - ci siamo tutti noi, il gruppo di ballo del gruppo folk di San Sebastiano di Escalaplano, tutti commossi piangendo. Gloria sorridendo ci supplica di non piangere non dovete emozionarvi, continuate cosi, in un giorno di festa per chi combatte e non resta da sola”.

E’ stata una visita inaspettata per la mamma coraggio, Gloria Congiu, che era ricoverata per il trapianto di midollo al nosocomio cagliaritano: una piccola – grande festa dei membri del gruppo folk di Escalaplano di cui Gloria è presidente. Costume tradizionale sardo, launeddas e tanti sorrisi di chi non vuole lasciare sola una donna che, come tante e come tanti, combatte una battaglia personale contro una malattia che fa soffrire.

Al termine di questa iniziativa, Pierino e la moglie Angela, insieme al gruppo e alla piccola Elena Spanu, che suona le launeddas, si sono recati dai bimbi del Microcitemico: anche li, gioia, sorrisi ed emozioni indescrivibili tra i piccoli ospiti, segno inequivocabile che c’è davvero tanto affetto e calore umano da trasmettere a chi soffre ogni giorno.

(foto: Pierino Vargiu)

VIDEO