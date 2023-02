Premio Sardegna Live 2023 | Il candidato Dany Cabras

Il 2022 del tiktoker 28enne di Domus De Maria è stato caratterizzato dalla pubblicazione del suo primo libro e dalla vittoria del nuovo format targato Prime Video "Generazione Lol"

Di: Redazione Sardegna Live

Dany Cabras, professione tiktoker. L’istrionico 28enne di Domus De Maria è riuscito davvero a rivolgere la passione di una vita – intrattenere e far divertire – a un pubblico sempre più vasto e variegato ottenendo così una straordinaria popolarità. A lui il merito di aver saputo "caricaturizzare" le dinamiche che appartengono alla quotidianità domestica di ognuno di noi trasformandole in pillole social che fanno sbellicare dalle risate quattro generazioni di utenti.

Tutto iniziò con le conversazioni fra "gagge" cagliaritane, poi il "cast" di personaggi è divenuto sempre più fitto: la madre polemica, il padre annoiato, il figlio combina guai, il cuginetto rompiscatole e tante altre comparse a seconda della situazione rappresentata.

Oggi, fra TikTok e Instagram, Dany Cabras può contare su una nutrita base di quasi 5 milioni di follower e un futuro tutto da scrivere.

Il suo 2022 è stato caratterizzato dalla pubblicazione per Mondadori del suo primo libro dal titolo “Un ragazzo tenero, le avventure impossibili di Dany The Gaggio”, una storia divertente che racconta il mondo degli adulti dal punto di vista di un bambino innocente e pasticcione, quello che si nasconde in ognuno di noi.

A ottobre, poi, la sorprendente vittoria di “Generazione Lol”, il nuovo format proposto da Prime Video e condotto da Lillo Petrolo, che ha visto Cabras arrivare in finale e conquistare il successo a pari merito col collega Mario Terrone, in arte Ginnasio.

Ma il 2022 del tiktoker sardo è stato contrassegnato anche da una serie di prestigiosi dj set nel corso dei quali ha coinvolto il pubblico con musica e gag. Due su tutti: le partecipazioni al Red Valley di Olbia (evento di punta dell’estate isolana) e al Cap d’Any algherese per salutare la fine dell’anno.

Per questo la redazione di Sardegna Live ha incluso il nome di Dany Cabras fra i candidati al Premio Sardegna Live "Il Sardo dell'anno 2022".

