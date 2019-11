Luigi Lai, 87 anni, suonatore di launeddas: “Io maestro? Siamo sempre allievi, si impara tutti i giorni”. VIDEO

Una vita dedicata al magico suono delle launeddas, guardate il VIDEO dell’esibizione del maestro Lai nell’aula consiliare del municipio sestese

Di: Alessandro Congia

“Io maestro? Siamo sempre allievi, si impara tutti i giorni”. Umile, lui stesso ammette che per diventare dei suonatori occorre studiare, avere ottimi maestri. E lui, dati alla mano, è colui che in Sardegna è conosciutissimo come icona storica dell’arte delle launeddas, un suono che da sempre accompagna tradizioni, cultura, colori di un popolo sardo anche oltre la Penisola e nel mondo.

Ascoltate la video intervista e a seguire, potete ascoltare l’esibizione del maestro Luigi Lai sempre in occasione della consegna della cittadinanza onoraria di Sestu, avvenuta questa sera, in presenza della sindaca Paola Secci, dell'assessore alla Cultura, Matteo Taccori e del presidente del gruppo folk San Gemiliano, Mino Meloni.

VIDEO